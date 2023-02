Secretaria de Obras de Cabo Frio avança tampando buracos e recapeando ruas da cidade

Vanderson Bento, secretário, está com sua equipe na secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos atuando por vários pontos de Cabo Frio, tampando buracos e recapeando vias da cidade.

De acordo com o secretário de Obras, o cronograma conta com recapeamento asfáltico juntamente com tapa buraco, manutenção e trocas na rede de drenagem por diversos bairros, como Guarani, Caiçara e Jardim Esperança.



Manilhas trocadas no Jardim Caiçara



De acordo com Vanderson Bento, esse será um ano de muitas realizações: “Vamos chegar até a porta da sua casa, só pedimos calma e compreensão, pois há muito o que fazer e estamos correndo contra o tempo, diante de tudo que ainda vai vir”, disse.

Vanderson, que tomou posse em novembro, acelerando o ritmo de trabalho da pasta, afirmou que deseja tapar mais buracos na cidade, recuperar a Orla da Praia do Forte e arrumar o calçadão da Praia do Peró.

“Estamos em processo de licitação. Cabo Frio sofre abandono há anos e estamos trabalhando para reverter esse quadro”, finalizou.