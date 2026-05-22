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Secretaria de Ordem Pública de Búzios realiza recadastramento de ambulantes

Jornal de Sábado
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A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Ordem Pública, iniciou, em maio, o processo de renovação das autorizações dos ambulantes que atuam no município. O recadastramento segue aberto até o dia 31 de julho.

Para realizar a renovação, os ambulantes devem comparecer diretamente à sede da Secretaria de Ordem Pública, sem necessidade de abertura de novo protocolo.

Os profissionais precisam apresentar a taxa de quitação paga, comprovante de residência atualizado, certidão criminal federal atualizada e certidão criminal estadual atualizada.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, o recadastramento é necessário para manter a regularização das atividades no município e garantir a organização do comércio ambulante em Búzios. A Prefeitura orienta os ambulantes a não deixarem a atualização para os últimos dias do prazo, evitando filas e possíveis pendências na documentação.

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