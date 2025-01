Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo inicia campanha ‘Janeiro Branco’

No primeiro dia da campanha do ‘Janeiro Branco’ a Secretaria de Saúde realizou na ESF Canaã uma roda de conversa que destacou a importância da saúde mental e emocional, abordando temas como a reforma psiquiátrica no Brasil, iniciada na década de 1970. A reforma propôs o fechamento de manicômios e hospitais psiquiátricos, promovendo a abertura dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que buscam tratar as pessoas com humanidade, respeito e dignidade. Também foram discutidas a prevenção de transtornos como ansiedade, depressão e síndrome do pânico. O ‘Janeiro Branco’ é uma oportunidade para refletir sobre a vida, as emoções e a saúde mental.

No próximo dia 28, às 9h, haverá uma caminhada com destino à Praça do Sindicato. O evento contará com oficinas de dança, música e uma apresentação de coral musical formado por usuários dos serviços de saúde mental. A participação é aberta ao público.