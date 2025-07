Secretaria de Saúde de Cabo Frio apresenta novas ambulâncias e equipes médicas de emergência

A Prefeitura de Cabo Frio segue promovendo agilidade e inovação para a rede pública de saúde do município. Neste sábado (5), a partir das 10h, na Central de Ambulâncias, em São Cristovão, será realizado o evento de apresentação das novas ambulâncias e três equipes de remoção que passam a integrar o serviço de emergência e urgência nos dois distritos da cidade.

Com esta incorporação à frota e remodelação do serviço de equipes de atendimento, a população terá à disposição mais nove veículos 0 km, totalizando 18 viaturas novas, e 21 profissionais de saúde, sendo 14 médicos clínicos e sete médicos pediatras – exclusivos para remoções inter-hospitalares e intermunicipais.

Os novos veículos, mais ágeis e equipados com aparelhagem moderna e avançada, estarão à disposição para atender transferências e remoções para exames e outros procedimentos entre as unidades, garantindo mais segurança e rapidez nos atendimentos. Já as três equipes médicas ficarão distribuídas em três bases: Tamoios, Jardim Esperança e base central em São Cristovão; e atenderão as UPAs I (Parque Burle) e II (Tamoios), Hospital Municipal da Mulher, Hospital Municipal São José Operário e Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança.

“Estamos entregando para a população mais uma promessa da gestão municipal visando melhorar, cada vez mais, o atendimento na saúde todo o município. Com as novas ambulâncias e mais profissionais, a frota está mais equipada, mais robusta, e com as equipes médicas exclusivas para as remoções. Antes, precisávamos disponibilizar os plantonistas para este tipo de atendimento, deslocando profissionais necessários na base hospitalar. Agora, conseguiremos promover mais agilidade, mais segurança e mais celeridade nos transportes para os pacientes, o que significa salvar mais vidas”, afirmou a secretária de Saúde de Cabo Frio, Beatriz Trindade.