Secretaria de Saúde de Cabo Frio orienta profissionais da rede sobre possíveis casos de intoxicação por metanol

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio enviou um memorando às direções de todas as unidades do município orientando os profissionais de Saúde a relatarem imediatamente casos suspeitos por intoxicação por metanol. Não há registros na cidade, mas o objetivo é cumprir a determinação do Ministério da Saúde que orientou que estados e municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação.

Até o momento, foram registrados 22 casos no país: 7 confirmados e 15 em investigação. Outras 4 notificações foram descartadas. Um óbito foi confirmado e outros 4 estão em investigação. Todos os casos ocorreram no estado de São Paulo.

“Orientamos toda nossa equipe sobre como proceder em casos suspeitos e estamos atentos aos procedimentos indicados pelo Ministério. Neste momento, a informação precisa e urgente é primordial”, explicou a secretária Beatriz Trindade.

A nota do Ministério da Saúde orienta as ações dos serviços de saúde para uma condução adequada e comunicação dos casos, como: definição de caso; aspecto clínico; conduta frente ao caso suspeito ou confirmado e vigilância e notificação dos casos.

O caso passa a ser classificado como suspeito quando, entre 12 e 24 horas após a ingestão de bebida alcoólica, o paciente mantém ou desenvolve sintomas como sensação prolongada de embriaguez, desconforto no estômago e distúrbios visuais.