Secretaria de Saúde de Cabo Frio vai assinar Termo de Cooperação Técnica com Faculdade de Ciências Médicas da UERJ

Um avanço histórico na área da Saúde vai ser oficializado no próximo dia 27. Isso porque a Secretaria de Saúde de Cabo Frio vai assinar um Termo de Cooperação Técnica com a Faculdade de Ciências Médicas da Uerj, Campus Cabo Frio, para que atividades acadêmicas práticas sejam realizadas em algumas unidades de saúde do município. Cerca de 40 alunos, do 2º ao 6º ano, se qualificarão por meio dessas experiências, desenvolvendo competências essenciais à formação médica.

A parceria ainda vai ser formalizada, mas já começou a ganhar forma. Na última semana, a secretária de Saúde, Beatriz Trindade, recebeu uma comissão técnica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), para visitar o Hospital Municipal São José Operário, Hospital Central de Emergências, Hospital Municipal da Mulher e Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos. A visita institucional foi acompanhada por uma comitiva que contou com diretores da Faculdade, chefes de departamento do Campus Cabo Frio, coordenadores de curso e membros da equipe administrativa.

“Os hospitais visitados apresentam alto fluxo de pacientes e hospitalizações, o que proporcionará um ambiente clínico dinâmico e diversificado. Essa realidade contribuirá diretamente para o aprimoramento do conteúdo prático e teórico ministrado aos alunos da graduação, alinhando o ensino às demandas reais da assistência em saúde”, informou Rogério Rufino, diretor da Faculdade de Ciências Médicas.

Além disso, o professor também afirmou que essa parceria é fundamental para garantir uma formação de excelência.

“Essa articulação entre a formação acadêmica e os serviços de saúde é fundamental para garantir uma educação médica de excelência, comprometida com a qualidade do atendimento à população e com a valorização do sistema público de saúde. Além disso, a UERJ conta com o Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, que atualmente passa por reformas voltadas à expansão de suas atividades e da oferta de leitos destinados ao treinamento acadêmico. Essa ampliação fortalecerá ainda mais a formação prática dos estudantes, complementando os cenários de aprendizado em saúde disponíveis na região”, concluiu.

Já a secretária de Saúde de Cabo Frio, Beatriz Trindade, ressaltou a enorme contrapartida deste acordo para a cidade.

“A contrapartida é que você atrai os alunos para que firmem sua vida profissional na cidade porque normalmente, quando saem para fazer estágio, residência, em outra cidade, eles acabam ficando por la, entao é uma forma de atrair esses profissionais para que se fixem no município. Sem contar com a troca de experiencia, entre profissionais e alunos, que também é muito importante: teremos profissionais quase formados pela UERJ e essa troca de experiencia também é importantíssima para os profissionais da unidade”, concluiu Beatriz.

O Termo de Cooperação Técnica será assinado no próximo dia 27, às 10h, no Auditório da UERJ, em Cabo Frio.