Secretaria de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia participa da LAAD 2025

Atenta às atualizações de segurança pública, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia marcou presença na “LAAD Defence & Security 2025”. O evento de Defesa e Segurança está em sua 15ª edição e é considerado a maior feira da América Latina. A programação segue até esta sexta-feira (04/04). A Secretaria de Segurança e Ordem Pública selecionou agentes de diferentes setores da Guarda Civil Municipal aldeense para participarem da feira ao longo dos quatro dias de programação.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, participou da feira acompanhado pelo secretário adjunto da pasta, José Renato Alves; o coordenador da Frota, Douglas Ailzon, e o GCM Matheus Machado. “Nossa participação na LAAD 2025 é uma grande oportunidade de conhecer novas tecnologias, trocar experiências com profissionais de todo o país e fortalecer parcerias estratégicas. Participar desse evento reforça o nosso compromisso com a modernização das forças de segurança e com a busca contínua por soluções que contribuam para a proteção da população e a manutenção da ordem pública”, destacou o secretário Diego Alves.

Durante o evento, são realizados simpósios e reuniões que propiciam a integração das frentes de proteção, favorecendo o diálogo intersetorial. Por meio do programa de Delegações Oficiais, autoridades de defesa e segurança do Brasil, da América Latina e outros países são convidados para participar do evento. Participam, ainda, agentes de defesa e segurança em todas as frentes, desde a Segurança Pública e a Corporativa, até a Marinha, Exército e Força Aérea.