Secretaria de Serviços Públicos de Cabo Frio realiza intervenção na rede de esgoto da Vila do Ar

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Cabo Frio realizou, nesta segunda-feira (13), uma intervenção na Rua Ernesto de Melo, no bairro Vila do Ar, para conter um vazamento de esgoto que afetava a via.

A equipe técnica utilizou equipamentos de hidrojet, tecnologia que permite a limpeza profunda da rede por meio de jatos de água em alta pressão, desobstruindo tubulações, galerias, ralos e eliminando resíduos acumulados. Um trecho de manilha que apresentava afundamento também foi substituído por tubo de PEAD, garantindo maior durabilidade e segurança da rede.

Após a limpeza, os calceteiros iniciaram a recomposição do calçamento, recolocando os paralelepípedos removidos durante a intervenção. O serviço deve ser concluído até o fim desta terça-feira (14), restabelecendo o tráfego e a segurança para os moradores da região.