Secretaria de Turismo de Búzios participa de ação estratégica com imprensa internacional para impulsionar o turismo argentino no balneário

No último sábado (10), a Secretaria de Turismo de Búzios marcou presença na press trip internacional promovida pela Embratur, em parceria com a Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro (FCVB-RJ), Visit Rio e o Búzios CVB, em comemoração à nova rota direta Rio-Mendoza, inaugurada pela companhia aérea JetSMART.

A ação, que recebeu jornalistas argentinos para um fim de semana de imersão turística em Búzios, contou com o apoio direto da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, que esteve presente durante todo o sábado auxiliando na recepção e na realização da programação. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em consolidar Búzios como um dos principais destinos internacionais do Brasil, especialmente para o mercado argentino, que lidera o número de turistas estrangeiros no país.

Durante a visita, os convidados puderam vivenciar experiências que destacam o charme, a hospitalidade e os diferenciais do balneário, como suas praias paradisíacas, gastronomia de excelência e infraestrutura preparada para o turismo internacional.

“A presença da nossa equipe foi essencial para garantir que os visitantes tivessem uma experiência acolhedora e completa. Estar ao lado de grandes parceiros como Embratur, FCVB-RJ e Búzios CVB mostra que estamos alinhados com estratégias de promoção internacional que realmente trazem resultados concretos para o município”, destacou o secretário de Turismo, Thomas Weber.

Essa ação integra um esforço conjunto de promoção do estado do Rio como destino turístico internacional e evidencia a importância de Búzios nesse cenário. Com o aumento expressivo de turistas argentinos em 2025, a nova conexão aérea fortalece ainda mais a presença do balneário no radar do turismo internacional.