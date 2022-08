Secretaria de Turismo de São Pedro da Aldeia certifica participantes do festival gastronômico

A segunda-feira (15/08) foi especial para os participantes da edição de inverno do Festival Gastronômico Frutos da Lagoa de São Pedro da Aldeia. A Secretaria Municipal de Turismo entregou os certificados aos estabelecimentos participantes do evento e premiou os três pratos mais bem votados, definidos com base na média das notas dadas pelo júri técnico e da votação popular. Fruto de uma parceria entre a Prefeitura aldeense e os empresários do setor gastronômico, o festival gastronômico foi realizado entre os dias 15 e 31 de julho e contou com pratos pelo valor fixo de R$30.

Foto: Renato Fulgoni

A secretária de Turismo, Andrea Tinoco, celebrou o sucesso do evento. “O mais importante para nós, enquanto proponentes do Festival, é divulgar a nossa gastronomia. O setor gastronômico é um trunfo muito importante para o turismo de São Pedro da Aldeia. A segunda edição do festival foi um sucesso, assim como a primeira. Eu sempre digo que, tanto em hospedagem e gastronomia, nossa cidade não está mais disputando clientes. Felizmente, estamos disputando qualidade”, afirmou.

A cerimônia para entrega dos certificados de participação e premiação dos três melhores pratos foi realizada durante a assembleia ordinária do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). O 1º, 2º e 3º lugares receberam um troféu artesanal exclusivo da edição de inverno. Com uma média de 9.19, o prato “Delícias da Lagoa”, disponível no estabelecimento No Trabalho Pub, no Centro, foi o grande vencedor. O 2º lugar ficou com o Delícias da Minha Irmã, pelo prato “Caldo de feijão branco com camarão”. O “Fondue dos Deuses”, do Âncora Bistrô, completou o pódio.

Âncora Bistrô recebe premiação do 3º lugar

Foto: Renato Fulgoni

Ao lado da mãe, Joelma Silva, Tâmara Vitória falou sobre a participação de seu empreendimento no festival gastronômico, garantindo o segundo prato mais votado. “Nossa cantina está localizada na Casa do Artesão e a divulgação do Turismo foi muito boa para nós. O segundo lugar foi uma surpresa, um presente, porque foram diversos participantes com estruturas que eu ainda não tenho. Meu objetivo em participar do festival foi ser vista e eu consegui”, declarou.

Joelma Silva e Tâmara Vitória recebem a premiação do 2º lugar

Fotos: Renato Fulgoni

Na ocasião, a Secretaria de Turismo homenageou o diretor-geral do Instituto Federal Fluminense (IFF) campus Cabo Frio, Victor Saraiva; o professor do Instituto Gastronômico das Américas (IGA), Martiniano e o professor substituto de Gastronomia do IFF, Bruno Machado, que integraram o júri técnico do evento. “Foi uma surpresa muito positiva. O atendimento, a organização, o carinho com os alimentos, foi uma oportunidade realmente fantástica. Parabéns a todos”, comentou o professor Martiniano.

Homenagens da Secretaria de Turismo

Fotos: Renato Fulgoni

A edição de inverno do festival gastronômico aldeense reuniu 12 estabelecimentos, com um circuito pelos bairros Centro, São João, Estação, Campo Redondo, Praia do Sol, Boqueirão, Praia da Pitória e Nova São Pedro. Os pratos foram elaborados exclusivamente para o festival aldeense e promoveram os sabores da culinária praieira e da alta gastronomia.