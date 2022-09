Secretária de Turismo de São Pedro da Aldeia recebe moção de aplausos na Câmara Municipal

A secretária de Turismo de São Pedro da Aldeia, Andrea Tinoco, recebeu uma moção de aplausos em reconhecimento aos serviços prestados ao município. Concedida nesta terça-feira (13/09), a homenagem foi indicação do presidente da Câmara Municipal, vereador Denilson Guimarães. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, também participou da sessão.

Foto: Renato Fulgoni

Na oportunidade, a secretária Andrea Tinoco agradeceu a toda casa legislativa e ao prefeito Fábio do Pastel pela confiança em seu trabalho. “A primeira missão que me foi confiada pelo Prefeito foi criar uma identidade turística para a cidade e acredito que estamos avançando bastante neste sentido. Para isto, atendemos as demandas do setor, preservando as características e a cultura local; e é nítido que a cidade está proporcionando maior qualidade de vida para moradores e turistas. O segredo do Turismo de São Pedro da Aldeia é a cidade se manter como é: linda, tranquila, com uma gastronomia excelente e com boas opções de serviços. O Turismo é feito de pessoas e eu tenho a felicidade de agradecer por viver um momento tão especial ao lado de tantas pessoas maravilhosas. Agradeço a todos”, disse.