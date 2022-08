Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo de Búzios obtém nova frota de veículos para prestação de serviços

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, efetuou a aquisição de uma frota com seis (06) automóveis novos que serão parte integrante da estrutura da pasta.

A compra foi realizada com a utilização do Fundo do Meio Ambiente e aprovação do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Ao todo foram adquiridos seis veículos: 02 camionetes 4×4 diesel, 01 camioneta, 02 veículos de passeio hatch e 01 veículo de passeio sedã, que serão utilizados no dia a dia de trabalho para o atendimento das ocorrências de patrulhamento e fiscalização. O resultado é imediato, tanto na melhoria dos serviços prestados como com a redução dos custos de manutenção. A ação é o reflexo de uma gestão comprometida com a transparência e responsabilidade.

O investimento faz parte do programa de gestão do prefeito Alexandre Martins, que visa a criação de um órgão ambiental forte, comprometido com a legislação e atuante na cidade. Com esta aquisição, os servidores poderão prestar um serviço de melhor qualidade para a população, além de colocar em prática as políticas públicas de Gestão Ambiental.

Há mais de 15 anos, a pasta do ambiente estava carente de investimentos com veículos. Os carros eram sucateados, não atendiam a demanda necessária e expunham a integridade física dos servidores. Os novos automóveis possibilitarão o acesso até mesmo nas áreas mais difíceis da cidade. O setor de parques e jardins, que desenvolve o trabalho de revitalização no paisagismo da cidade, também receberá uma caminhonete exclusiva para o expediente.

De acordo com o secretário da pasta, Evanildo Cardoso, as conquistas estão apenas no início, e em breve novos investimentos serão efetuados. “Agora estamos avançando e em mais alguns dias nossa lancha estará chegando para a fiscalização ser completa por terra e mar!”, declarou com bastante satisfação.