Secretário de Cultura anuncia suspensão de blocos em luto por morte de ambulante cabofriense

O secretário de Cultura de Cabo Frio, Carlos Ernesto Lopes, o Carlão, anunciou a suspensão da programação do carnaval de Cabo Frio nesta quarta (05) e quinta-feira (06), por conta da morte do ambulante Elísio Albino dos Santos, na noite desta terça-feira na Praia do Forte.



Cabo Frio retoma o carnaval na sexta-feira com o Bloco Delas. No sábado, Quero Mais e Unidos do Boi Cabrunco e no domingo tem Jacaré Folia e Os Atrazados.

O CRIME

Na noite desta terça-feira (4) durante o último dia de trios elétricos do carnaval em Cabo Frio, o ambulante Elísio Albino dos Santos foi baleado após um desentendimento com um cliente e não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, a confusão começou quando um folião questionou o preço cobrado pelos produtos vendidos pelo ambulante. O suspeito efetuou um único disparo, que segundo a polícia acertou a bochecha da vítima. Elísio chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Central de Emergência (HCE). De acordo com a Prefeitura de Cabo Frio, devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para o Hospital Regional de Araruama, mas não resistiu e morreu no caminho.

Em nota a Prefeitura de Cabo Frio, informou que a ação rápida das forças de segurança resultou na identificação dos dois suspeitos, ambos moradores do estado de Minas Gerais.