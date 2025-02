Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas percorre obras nas cidades de São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Araruama

O Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, visitou a Região dos Lagos e os municípios vizinhos na última semana para acompanhar o andamento de obras e reforçar investimentos em infraestrutura.

Entre 2021 e 2024, a pasta destinou R$ 449,8 milhões para projetos que visam melhorar a mobilidade, segurança e a qualidade de vida na região.

Durante três dias de visitas, o secretário percorreu os municípios de Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Araruama. Ele dialogou com lideranças locais para fortalecer parcerias entre Estado e prefeituras.

“O trabalho integrado é essencial para que possamos entregar resultados concretos. O investimento em infraestrutura não apenas melhora o dia a dia das pessoas, mas também movimenta a economia local, gerando oportunidades e dignidade para a população”, afirmou Andrade.

As obras incluem melhorias em vias urbanas, saneamento e construção de equipamentos públicos, beneficiando milhares de moradores. A iniciativa faz parte do compromisso do Governo do Estado em impulsionar o desenvolvimento regional por meio de investimentos estruturais.



Iguaba Grande: investimentos de R$ 15,8 milhões

Já em Iguaba Grande, acompanhado do prefeito Fábio Costa, o secretário verificou o andamento das obras estruturantes em diversos bairros. Com um investimento de R$ 15,8 milhões, o município recebe melhorias em pavimentação e drenagem. Um dos principais projetos em andamento é a revitalização da Estrada do Sal, via estratégica que deve ser concluída ainda no primeiro semestre deste ano.

São Pedro da Aldeia e Araruama: novas parcerias

Em São Pedro da Aldeia, Uruan se reuniu com o prefeito Fábio do Pastel para discutir os avanços do programa Somando Forças, que já destinou cerca de R$ 20 milhões ao município para melhorias na mobilidade urbana e acessibilidade. Em Araruama, o secretário foi recebido pela prefeita Daniela Soares para alinhar novas parcerias de infraestrutura.

“Nosso objetivo é garantir que cada cidade receba o suporte necessário para avançar em suas demandas”, afirmou.

Encerrando a agenda, o secretário acompanhou obras em 11 bairros da Região dos Lagos, com um investimento de R$ 24,3 milhões pelo programa Somando Forças. As melhorias incluem drenagem, pavimentação, calçadas e sinalização viária.

“O que estamos construindo aqui vai além do asfalto. Estamos falando de mais qualidade de vida, segurança e oportunidades para as famílias fluminenses”, concluiu Uruan Andrade.

O compromisso do secretário em acompanhar de perto cada obra reforça a parceria do Governo do Estado com os municípios, garantindo que os investimentos cheguem diretamente à população.