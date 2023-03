Secretário de Obras de Cabo Frio diz que em três meses no cargo já realizou obras em mais de 50 ruas

Secretário de Obras, Vanderson Bento avança em bairros e esclarece boatos e planejamentos futuros em entrevista de rádio.

Durante a semana a secretaria de obras e serviços públicos avançou mais ao adentrar no bairro Boca do Mato, na rua Rosalina Cardoso da Fonseca em grande parte da sua extensão ao realizar o recapeamento no asfalto e alinhar a principal que recebe todos os dias os moradores e passantes locais.

Além desse processo, também foi recebida a operação Tapa Buraco no início da mesma.



Mais adiante, já no bairro do Jacaré, a rua Santa Helena teve suas trocas de manilhas, a fim de evitar alagamentos e que assim a água por aquela rua passe se obstruções pelos tubos. Moradores do local receberam a visita pessoalmente do Secretário, que conversou e vistoriou o início da obra, e posteriormente foi para o Jardim Esperança para outras obras.

Outro ponto muito pedido, e também orientado pelo vereador Davi Souza, foi o Morubá, localizado no Braga. Moradores sofriam com alagamento na rua e água parada com mal cheiro no local, que foi mandando caminhões vacol e manilhamento no local. O secretário e vereador, Vanderson e Davi respectivamente, também conversaram com os locais que agradeceram pela mudança. Finalizando a sexta-feira (03) o começo do asfaltamento na Estradinha, no Porto do Carro.

Vanderson, ainda marcou presença na entrevista com a Nossa Rádio (102,5 FM), aonde teve um papo fluido e bem sincero sobre os ataques sofridos durante os últimos dias. Comentou sobre as futuras obras e projetos, respondeu as dúvidas dos ouvintes e falou sobre o que espera ainda da Secretaria de Obras, nos os próximos meses para Cabo Frio. O secretário finalizou dizendo que “em apenas 03 meses de cargo assumido, a cidade já realizou obras em mais de 50 ruas e conseguiu tapar mais de 300 buracos.” Com ainda um longo cronograma a seguir, Vanderson planeja nessa nova etapa, após licitação, conseguir reformar mais de 30 praças e incluindo outras construções públicas.

(assista a entrevista na íntegra no link: https://www.instagram.com/tv/CpQbhNEu_Pn/?igshid=NzAzN2Q1NTE=)

O secretário conta com muitos desafios deixados há anos para serem resolvidos na cidade de Cabo Frio, porém pela movimentação diária de obras nas ruas, hoje falta menos do que ontem e assim podemos esperar um futuro melhor para nossa cidade.