Secretário de Saúde de Búzios participa de reunião Estadual para debater Cirurgias Eletivas

O secretário de Saúde de Búzios e Diretor do Conselho de Secretarias de Saúde, Leônidas Heringer, participou nesta terça-feira (11) de uma reunião com a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), para tratar da realização das cirurgias eletivas do município. O evento contou com a participação dos representantes dos governos estadual e municipal.

A CIB direcionou seus esforços na análise e discussão das estratégias necessárias para melhorar o processo de execução dessas cirurgias. O encontro contou com a participação ativa de diversos líderes e autoridades da área da saúde, com o objetivo de estabelecer diretrizes que possam beneficiar a população do estado do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Leônidas Heringer, destacou a relevância do evento e compartilhou perspectivas importantes sobre as decisões tomadas, pois em Búzios a fila de cirurgias eletivas havia zerado, porém nos últimos meses voltou a crescer: “Para os municípios com menos de 65 mil habitantes, as filas gerenciadas pelo Estado continuarão sendo realizadas pelo Estado, exceto nos casos em que conseguimos demonstrar capacidade de execução, e nós temos essa capacidade”, afirmou.

“Com isso, vamos receber recursos tanto do governo estadual, quanto do governo federal para realizar no Hospital Rodolpho Perissé as cirurgias eletivas de hérnia, vesícula, vasectomia e catarata, com isso, zerarmos novamente a fila de espera do município “, explicou o Secretário.