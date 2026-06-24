Secretário de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia recebe moção de aplausos da Alerj

O trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia ganhou reconhecimento estadual. O secretário da pasta, Diego Alves, recebeu uma moção de aplausos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em homenagem aos serviços prestados à sociedade fluminense e à atuação na área da segurança pública.

Foto: Divulgação/PMSPA

A honraria foi concedida pelo deputado estadual Márcio Gualberto, presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Casa, e também foi destinada a representantes das forças militar e penal. No caso de São Pedro da Aldeia, a homenagem reconhece a atuação municipal no fortalecimento das políticas públicas da área e na ampliação de ações voltadas à prevenção, ao ordenamento e à integração com outros órgãos de segurança.

Entre as iniciativas em andamento no município estão a implantação do sistema de videomonitoramento, atualmente em fase de assinatura de contrato, a construção da sede da Guarda Civil Municipal, em processo licitatório, e o fortalecimento de parcerias com instituições e forças de segurança pública.

Na oportunidade, o secretário Diego Alves agradeceu ao prefeito Fábio do Pastel pela confiança em seu trabalho. “É com muita honra que recebo esta Moção de Aplausos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas faço questão de dizer que ela não é minha sozinho. É fruto da dedicação de cada servidor da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, de todos os setores, da linha de frente aos bastidores. Cada resultado carrega o esforço dessa equipe e eu divido este reconhecimento com cada um deles. Agradeço também ao nosso Prefeito Fábio do Pastel, pela confiança e pelo apoio que nunca faltou ao longo desta jornada. Seguimos firmes, com o mesmo propósito de sempre, cuidar das pessoas de São Pedro da Aldeia”, declarou.