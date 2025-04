Secretários de Turismo participam de encontros estratégicos na Argentina

Com o objetivo de promover o turismo internacional e expandir a conectividade aérea para a Região dos Lagos (Costa do Sol) , o secretário de Turismo de Búzios, Thomas Weber, participou de uma série de encontros estratégicos na Argentina com representantes de companhias aéreas, operadores de turismo, autoridades públicas e secretários de outras cidades da região.

A principal meta é facilitar o acesso de turistas internacionais a Búzios, gerando benefícios econômicos locais, criando novas oportunidades de emprego e consolidando ainda mais a cidade como um dos destinos mais exclusivos da América do Sul.

Durante os encontros, foram discutidas possíveis novas rotas para o Aeroporto Internacional de Cabo Frio, com o interesse de empresas como Flybondi, Aerolíneas Argentinas, Gol Linhas Aéreas e JetSmart. As negociações abordaram tanto a implantação de voos charter quanto a introdução de operações regulares a partir de cidades argentinas estratégicas, como a capital, Córdoba e Rosário.

Para o secretário Thomas Weber, essas iniciativas são fundamentais para o crescimento sustentável do turismo :

”Estamos criando novas possibilidades para o turista argentino, tornando o acesso a Búzios mais fácil e rápido. Cada voo adicional representa um impulso significativo para nossa economia, beneficiando não só a rede hoteleira, mas também os restaurantes, o comércio e os serviços locais. Nosso compromisso é tornar Búzios um destino cada vez mais procurado.”

O mercado argentino, especialmente as regiões do interior, tem demonstrado grande interesse por destinos brasileiros, posicionando Búzios de forma privilegiada devido à sua infraestrutura de alto nível e apelo internacional. A expectativa é que as parcerias firmadas resultem em um impacto positivo para a próxima temporada, consolidando Búzios como um dos destinos mais desejados do cenário global.