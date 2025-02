Secretários visitam pontos de Cabo Frio para implementar transporte aquaviário entre bairros

Nesta quarta-feira, dia 05, o Secretário da Cidade de Cabo Frio, Miguel Alencar, juntamente com os secretários de Mobilidade Urbana, Josias e de Turismo, David Barcelos , fizeram uma visita técnica ao longo do Canal do Itajuru, Lagoa das Palmeiras e Praia do Siqueira. O objetivo foi dar início a um estudo para a implementação do transporte aquaviário, utilizando o sistema lagunar da cidade.

A proposta inicial prevê a interligação entre os bairros da Passagem, Centro, Palmeiras e Praia do Siqueira, criando uma nova alternativa de mobilidade urbana que otimiza o deslocamento de moradores e visitantes, ao mesmo tempo em que promove a sustentabilidade e a valorização das belezas naturais de Cabo Frio.

“Este é um passo para o futuro, onde desenvolvimento, sustentabilidade e qualidade de vida caminham juntos. O transporte aquaviário é um dos muitos projetos que estamos planejando para garantir que nossa cidade continue a crescer de forma inteligente e inclusiva, valorizando tanto quem vive aqui quanto aqueles que nos visitam. O projeto seguirá todas as orientações do prefeito Dr. Serginho”, disse Miguel .

Além de trazer uma nova opção de mobilidade, a iniciativa tem potencial para transformar a economia local e impulsionar o turismo na região, oferecendo aos passageiros uma experiência diferenciada, aliada à preservação ambiental.