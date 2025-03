Neste sábado (08), das 10h às 14h, tem a segunda edição da Feira de Adoção de Animais!

O evento será na Rua Itajuru, 327, no Centro (em frente à loja de rações), e busca encontrar novos lares para cães e gatos do Canil Municipal. Para adotar, basta ser maior de 18 anos, apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Os pets já estarão vacinados com a primeira dose e os novos tutores terão suporte veterinário!