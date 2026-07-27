Segunda edição do Arraiá Cabista acontece na Prainha a partir desta sexta-feira (31)



Programação será realizada no Largo da APAE, com três dias de shows, gastronomia, recreação infantil e entrada gratuita

Depois de abrir o circuito julino em Monte Alto, o Arraiá Cabista chega à Prainha para sua segunda edição. Promovido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Governo e Eventos, o evento será realizado nesta sexta-feira (31/07), sábado e domingo, dias 1º e 02 de agosto, no Largo da APAE, localizado na Rua José Pinto de Macedo, nº 8, sempre a partir das 18h, com entrada gratuita.

A programação mantém a proposta de levar cultura, entretenimento e lazer para diferentes bairros e distritos do município, valorizando as tradições das festas julinas e os artistas da Região dos Lagos. Assim como na primeira edição, realizada em Monte Alto, a estrutura contará com barraquinhas de comidas e bebidas, área recreativa para as crianças e palco para as apresentações musicais.

As atrações foram selecionadas por meio do Edital de Credenciamento de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura 2026, coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo, reforçando o compromisso da Prefeitura com a valorização dos talentos locais e regionais.

A programação musical começa nesta sexta-feira (31/07), às 20h, com o cantor Lohanzinho, que promete colocar o público para dançar ao som de grandes sucessos do forró. No sábado (1º de agosto), às 21h, será a vez de Jeffinho Du Pagode comandar a festa com um repertório repleto de pagode. Encerrando a segunda edição, no domingo (02/08), às 20h, Rubinho e Banda sobem ao palco com muito samba para fechar o fim de semana em clima de confraternização.

Durante os três dias de evento, o público também contará com estrutura preparada para oferecer conforto e segurança, com apoio das equipes municipais responsáveis pelos serviços de saúde, trânsito, segurança e manutenção do espaço.

O Arraiá Cabista integra o calendário de eventos da Prefeitura de Arraial do Cabo e seguirá percorrendo outros bairros e distritos do município até o mês de setembro, fortalecendo a cultura popular, incentivando a economia local e ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes.

A realização do evento está sujeita às condições meteorológicas.

Programação:

31 de julho (sexta-feira)

Lohanzinho – Forró

Show às 20h

1º de agosto (sábado)

Jeffinho Du Pagode – Pagode

Show às 21h

02 de agosto (domingo)

Rubinho e Banda – Samba

Show às 20h

Local: Largo da APAE – Rua José Pinto de Macedo, nº 8 – Prainha

Horário: evento a partir das 18h

Entrada gratuita