Segurança e Ordem Pública aldeense fiscaliza novo transporte público coletivo 

Esta terça-feira (09/08) começou diferente em São Pedro da Aldeia. Moradores que aguardavam nos pontos de ônibus fizeram sinal para coletivos com identidade visual já familiar aos aldeenses. Os ônibus em azul, verde e cinza ganharam as ruas da cidade a partir das 5h já sob a gestão da prefeitura. A novidade também estava no letreiro mais abaixo, logo na frente dos veículos. O governo Fábio do Pastel garantiu a passagem no valor de R$ 2,50.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública fiscaliza o funcionamento do Sistema de Transporte Coletivo Municipal desde o primeiro ônibus a sair do terminal. O acompanhamento também é feito em tempo real via GPS por uma equipe especializada.

O pagamento da tarifa é feito em dinheiro ou com os cartões já aceitos atualmente. Os estudantes da rede estadual terão direito à gratuidade, assim como os idosos. Os estudantes da rede municipal possuem transporte próprio da Secretaria de Educação.

O gerenciamento dos itinerários será feito pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Diretoria de Transportes. A Prefeitura Municipal garantiu a continuidade do transporte público para os moradores por meio de um processo de licitação para locação de ônibus. Todo trâmite pode ser acompanhado no Portal da Transparência.

Horários dos ônibus atualizados

Para proporcionar a melhor experiência aos moradores que utilizam o transporte público em São Pedro da Aldeia, a gestão Fábio do Pastel adequou os horários dos ônibus que começaram a circular nesta terça-feira (09/08). A iniciativa atende estudantes e trabalhadores do município. O novo cronograma teve atualizações nas linhas 501, 504, 505, 510, 514 e 516.

Vale ressaltar que o bairro São João será atendido pelas linhas 504 – Alecrim e 520 – Jardim Primavera. Já a linha 516 – Farmácia Velha também passa pelos bairros Três Vendas e Sergeira.

Confira abaixo os horários:

501 | Praia do Sudoeste X Boa Vista (Baleia X Base)