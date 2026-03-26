Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio intensifica ações e registra duas prisões na cidade

A presença constante da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio nas ruas tem garantido respostas rápidas a ocorrências e ampliado a atuação no dia a dia da cidade. Em ações recentes coordenadas pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, equipes realizaram duas prisões e recuperaram materiais furtados na cidade.

Nesta quarta-feira (25), durante ação da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), no bairro Braga, um homem foi conduzido à delegacia após ser identificado como autor de furtos, com base em imagens de câmeras de segurança. Com ele, foram encontrados celulares e materiais de alumínio. A ocorrência levou os agentes até um ferro-velho no bairro Boca do Mato, onde parte dos itens foi recuperada. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos legais.

Já na noite de terça-feira (24), uma equipe do Grupamento de Trânsito foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) após denúncias de moradores no bairro Parque Burle. No local, os agentes encontraram um homem tentando invadir uma residência e acessar um veículo. Ele foi detido e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia. Após verificação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, permanecendo à disposição da Justiça.

Na semana passada, durante patrulhamento na região do Guriri, equipe da Romu apreendeu uma mochila contendo 367 pedras de crack e um rádio transmissor. O material foi encontrado após suspeitos fugirem ao avistar a viatura e abandonarem os itens em uma área de mata. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia.

A população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, disponível para emergências e denúncias.