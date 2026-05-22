Seis cavalos soltos são recolhidos em ruas de Arraial do Cabo

Seis cavalos que estavam soltos pelas ruas do bairro Caiçara, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, foram recolhidos durante uma operação realizada nesta quinta-feira (21).

A ação contou com agentes do Grupamento de Apreensão de Animais e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), ligado à Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Entre os animais apreendidos estavam cinco cavalos adultos e um filhote. Segundo a prefeitura, alguns apresentavam ferimentos e vão receber atendimento veterinário.

De acordo com o município, a presença dos animais nas ruas vinha gerando preocupação entre moradores por causa do risco de acidentes envolvendo motoristas, motociclistas e pedestres.

Além disso, os cavalos também causavam transtornos ao derrubarem tonéis de lixo em busca de alimento, espalhando resíduos pelas vias.

Durante a operação, foi utilizada pela primeira vez uma nova carretinha acoplável destinada ao transporte de cavalos. Segundo a prefeitura, o equipamento oferece mais segurança no manejo e deslocamento dos animais.

Após o recolhimento, os cavalos foram levados para a nova baia da prefeitura, localizada na Rebeche. Eles permanecerão no local por sete dias, período em que os proprietários poderão procurar o município para regularizar a situação.

A secretária municipal de Segurança Pública, Magda Fraga, afirmou que abandonar animais em vias públicas é crime e coloca em risco tanto a população quanto os próprios animais.

Casos de animais soltos em ruas e rodovias podem ser denunciados pelo WhatsApp do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), no número (22) 99700-0387.