Seleção de 63 vagas de emprego começa amanhã para mercado em São Pedro da Aldeia

O grupo Carone realiza nesta quinta e sexta-feira, através do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de São Pedro da Aldeia a seleção de 63 vagas de emprego para o atacarejo Sempre Tem, que está sendo construído no bairro Campo Redondo. Serão distribuídas 100 senhas por dia.



É obrigatório o comparecimento com o currículo impresso no Horto Escola Artesanal, localizado no bairro Balneário, das 08h30 às 17h.

O empreendimento deve gerar cerca de 250 empregos diretos e tem inauguração prevista para julho. Estarão disponíveis vagas para confeiteiro, padeiro, auxiliar de precificação, cartazista, promotor de vinhos, promotor de vendas, fiscal de caixa, operador de empilhadeira e fiscal de prevenção de perda.