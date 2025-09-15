Semana de Limpeza do Litoral começa nesta terça-feira em Cabo Frio

A partir desta terça-feira (16), a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, dá início à Semana de Limpeza do Litoral. A iniciativa vai levar mutirões de retirada de resíduos sólidos e atividades de educação ambiental para praias, manguezais e áreas de preservação. A mobilização integra as ações em alusão ao Dia Mundial da Limpeza, celebrado no dia 20 de setembro.

A programação contará com a participação de estudantes da rede municipal e estadual, associações de moradores, comerciantes, trabalhadores da limpeza urbana, ONGs e instituições ambientais. As atividades acontecerão até sábado (20), passando pela Praia do Foguete, Praia do Kalunga (Pontal do Peró), Praia das Palmeiras, Dormitório das Garças, Praia do Peró, Praia do Forte, Duna Boa Vista (Duna Preta), Ilha do Japonês e ao Manguezal do Chavão, em Tamoios.

Além da limpeza nos locais, a Semana de Limpeza do Litoral terá capacitações gratuitas nos três primeiros dias, em parceria com o Instituto BW, que apresentará sua coleção de animais marinhos taxidermizados, ou seja, encontrados mortos após ingerirem plásticos. A proposta é sensibilizar a população sobre os impactos do lixo no oceano e reforçar a importância dos ecossistemas costeiros.

Durante os mutirões, haverá orientações sobre preservação da restinga, descarte correto e acondicionamento de resíduos. Para segurança, os participantes receberão luvas e acompanhamento técnico ao longo do trajeto. A ONG Mar Sem Lixo também estará presente, contabilizando e triando o material recolhido, gerando dados sobre o tipo e a quantidade de resíduos encontrados no litoral.

A Semana de Limpeza do Litoral integra o programa “Cabo Frio Educada”, que reúne iniciativas voltadas à educação ambiental, recuperação de áreas verdes e práticas sustentáveis, além de fazer parte das atividades da coordenação local do programa Bandeira Azul.

A programação é organizada em parceria com instituições públicas e privadas, técnicos, biólogos e representantes da sociedade civil, incluindo as associações de moradores dos bairros Foguete, Peró e Pontal do Peró, Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio (Comsercaf), Pousada do Albatroz, Prolagos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Shopping Park Lagos, Instituto Ceres, Sorveteria da Praia e membros da Associação dos Catadores, Pescadores e Aquicultores do Chavão.

Confira a programação completa da Semana de Limpeza do Litoral:

16 de setembro (terça-feira)

Praia do Foguete – Bairro Foguete

Horário: 8h às 11h

Ponto de encontro: em frente à Pousada do Albatroz

18 de setembro (quinta-feira)

• Praia do Kalunga (Pontal do Peró) – Bairro Pontal do Peró

Horário: 8h às 11h

Ponto de encontro: em frente à entrada do meio

19 de setembro (sexta-feira)

Praia das Palmeiras – Bairro Palmeiras

Parque Municipal Dormitório das Garças Walter Bessa – Bairro Porto do Carro

Horário: 8h às 11h

20 de setembro (sábado)

Praia do Forte – Bairro Centro (em frente à Avenida Nilo Peçanha)

Praia do Peró – Bairro Peró (em frente à Bandeira Azul)

Manguezal do Chavão – Tamoios

Ilha do Japonês

Horário: 8h às 11h