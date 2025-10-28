Pular para o conteúdo

Semana Evangélica vai reunir música, comunhão e fé em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_4125

Cabo Frio se prepara para viver dias de fé, música e união com a realização da Semana Evangélica, que acontece de 30 de outubro a 1º de novembro. A programação reúne momentos de oração, reflexão e celebração musical, valorizando talentos da cidade e a mensagem cristã.

O evento é uma realização do Conselho de Pastores (COPA Cabo Frio), com apoio da Prefeitura Municipal, atendendo a Lei Municipal nº 4.465, de 20 de março de 2025, que instituiu oficialmente a Semana da Cultura Evangélica no município, reforçando o papel das expressões religiosas e culturais no fortalecimento da identidade local.

Mais do que uma celebração religiosa, a Semana Evangélica se consolida como um encontro cultural e espiritual, reforçando valores de paz, amor e solidariedade que unem a comunidade cabo-friense.

Confira a programação:

  • 30/10 (quinta-feira), às 19h30 – Clamor por Cabo Frio, no Morro da Guia.
  • 31/10 (sexta-feira), às 9h – Conferência sobre a Reforma Protestante, na Igreja Casa do Pai.
  • 31/10 (sexta-feira), às 19h30 – Celebração na Praça Porto Rocha, com a participação de cantores e bandas de Cabo Frio.
  • 1º/11 (sábado), às 15h – Marcha da Família Cristã, com concentração na Praça Porto Rocha.

Veja também

IMG_4124

Cabo Frio inicia capacitação obrigatória para ambulantes das praias

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27

image (11)

Artigo: “O Mistério do 3I/ATLAS”

IMG_4115

Atleta do Cabo Frio + Esporte é destaque na Corrida do Guardião

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.