Semana Evangélica vai reunir música, comunhão e fé em Cabo Frio

Cabo Frio se prepara para viver dias de fé, música e união com a realização da Semana Evangélica, que acontece de 30 de outubro a 1º de novembro. A programação reúne momentos de oração, reflexão e celebração musical, valorizando talentos da cidade e a mensagem cristã.
O evento é uma realização do Conselho de Pastores (COPA Cabo Frio), com apoio da Prefeitura Municipal, atendendo a Lei Municipal nº 4.465, de 20 de março de 2025, que instituiu oficialmente a Semana da Cultura Evangélica no município, reforçando o papel das expressões religiosas e culturais no fortalecimento da identidade local.
Mais do que uma celebração religiosa, a Semana Evangélica se consolida como um encontro cultural e espiritual, reforçando valores de paz, amor e solidariedade que unem a comunidade cabo-friense.
Confira a programação:
- 30/10 (quinta-feira), às 19h30 – Clamor por Cabo Frio, no Morro da Guia.
- 31/10 (sexta-feira), às 9h – Conferência sobre a Reforma Protestante, na Igreja Casa do Pai.
- 31/10 (sexta-feira), às 19h30 – Celebração na Praça Porto Rocha, com a participação de cantores e bandas de Cabo Frio.
- 1º/11 (sábado), às 15h – Marcha da Família Cristã, com concentração na Praça Porto Rocha.