Semana Evangélica vai reunir música, comunhão e fé em Cabo Frio

Cabo Frio se prepara para viver dias de fé, música e união com a realização da Semana Evangélica, que acontece de 30 de outubro a 1º de novembro. A programação reúne momentos de oração, reflexão e celebração musical, valorizando talentos da cidade e a mensagem cristã.

O evento é uma realização do Conselho de Pastores (COPA Cabo Frio), com apoio da Prefeitura Municipal, atendendo a Lei Municipal nº 4.465, de 20 de março de 2025, que instituiu oficialmente a Semana da Cultura Evangélica no município, reforçando o papel das expressões religiosas e culturais no fortalecimento da identidade local.

Mais do que uma celebração religiosa, a Semana Evangélica se consolida como um encontro cultural e espiritual, reforçando valores de paz, amor e solidariedade que unem a comunidade cabo-friense.

Confira a programação: