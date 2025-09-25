Semana Nacional do Trânsito: Simulação de acidente alerta motoristas em Arraial do Cabo

Arraial do Cabo começou o dia com um forte alerta para motoristas e motociclistas. Uma simulação de acidente envolvendo um carro e uma moto foi realizada nesta quinta-feira (25), na curva da Vila Industrial, na chegada à cidade, e encerrou a programação da Semana Nacional do Trânsito no município.

A ação foi promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública (COMTRANS, Guarda Mirim, Defesa Civil e PROEIS), Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Saúde, com apoio da Salineira.

Logo na entrada da cidade, os motoristas eram recebidos pela Guarda Mirim, que distribuía panfletos e orientava sobre os riscos da alta velocidade. Em seguida, vinham as cenas do acidente simulado, com dois jovens “feridos” e os veículos colididos. Um choque de realidade que fazia os condutores reduzirem ainda mais a velocidade.

A secretária de Segurança Pública, Magda Fraga, destacou a importância da ação. “Nosso papel é garantir que moradores e visitantes se sintam seguros ao circular pela cidade. Ações como essa mostram que segurança também é educação, prevenção e cuidado com as vidas que passam por aqui todos os dias.”

Para Juliana Gomes, Coordenadora da COMTRANS, o impacto é imediato. “Quando o motorista vê uma cena como essa, ele entende na hora o que está em jogo. É sobre voltar para casa no fim do dia. Hoje foi simulação, amanhã pode ser de verdade, e é isso que queremos evitar.”

O secretário de Mobilidade Urbana, Maycon Victorino, reforçou o objetivo da simulação. “Queremos que cada motorista reflita sobre o seu papel no trânsito. Pequenas atitudes, como reduzir a velocidade e respeitar a sinalização, salvam vidas. A conscientização precisa continuar todos os dias, não apenas durante a Semana Nacional do Trânsito”.

A campanha foi planejada com toda a segurança necessária e buscou impactar diretamente aqueles que insistem em colocar a pressa acima da prudência.

Desacelere. Seu bem maior é a vida.