SempreTem Atacadista vai chegar em São Pedro da Aldeia gerando mais de 200 empregos

O trabalho de incentivo à chegada de novas empresas, realizado pela gestão municipal, continua atraindo grandes empreendimentos para São Pedro da Aldeia. Nesta quarta-feira (21/12), o prefeito Fábio do Pastel se reuniu com o diretor-presidente do Grupo Carone, William Carone Junior, e o advogado do grupo, Felipe Osório, que compartilharam detalhes sobre a implantação do SempreTem Atacadista, no bairro Campo Redondo.

A unidade em São Pedro da Aldeia será a primeira loja do grupo capixaba no estado do Rio de Janeiro. A previsão é de que a chegada do empreendimento gere cerca de 250 empregos diretos e 250 indiretos na cidade.





O prefeito Fábio do Pastel destaca o desenvolvimento econômico de São Pedro da Aldeia e o reconhecimento da cidade como local estratégico do estado fluminense. “Fico muito feliz com esse momento. Sabemos que São Pedro da Aldeia está crescendo e a gente está dando muito apoio a essas empresas que estão chegando para que elas sejam inauguradas o mais rápido possível. Acredito que a cidade tenha ganhado mais um presente neste finalzinho de 2022, fazendo essa parceria com esse grande empreendimento. Serão, em média, mais de 250 oportunidades de trabalho para o município e uma coisa que a gente solicitou muito da empresa foi que eles contratassem a população local”, destacou.

Fotos: Robson Cruz

O diretor-presidente do Grupo Carone, William Carone Junior, falou sobre a escolha do município aldeense para sediar a primeira loja do grupo no Rio de Janeiro.

“Escolhemos São Pedro da Aldeia porque é um município que cresce na Região dos Lagos. É uma cidade bem central e, pela celeridade que a Prefeitura dá ao processo, aqui a gente consegue ter data para iniciar a aprovação, terminar e para começar a obra, isso nos atraiu. Nós estamos muito felizes em começar a operação do nosso grupo no Rio de Janeiro e mais felizes ainda por começar em São Pedro da Aldeia”, destacou.

A previsão é de que as obras do SempreTem Superatacadista tenham início em janeiro de 2023, com serviços de terraplanagem. A unidade ficará localizada às margens da Rodovia RJ-140, na altura do bairro Campo Redondo.