Série Jovens Pianistas retorna neste sábado em Cabo Frio 

Cabo Frio vai receber mais uma edição da Série Jovens Pianistas, que acontece na Casa de Cultura José de Dome (Charitas), no próximo sábado (6), a partir das 19h. Este será o sexto concerto da temporada 2022, da série que foi criada em setembro de 2002 pelo diretor artístico Hasenclever da Silva Oliveira.

O pianista mineiro radicado nos Estados Unidos Alessandro Fonseca será a atração desta, que é a 97ª edição do recital. No repertório, o artista vai tocar clássicos de Franz Liszt, Claude Debussy, Sergei Rachmaninoff e Frédéric Chopin.

Todas as apresentações da série são gratuitas e têm o objetivo de formar novas plateias, divulgar a música clássica e proporcionar oportunidades aos jovens pianistas de talento em início de carreira. No local haverá uma caixa de contribuição voluntária que será repassada integralmente ao artista.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Os concertos também contam com o apoio cultural do Restaurante Torres Gêmeas; Hotel La Brise; Grupo Pró-Ser; Jornal Ponto de Vista, Igreja Batista do Braga e do afinador de pianos Bruno Buzzacchi.

ALESSANDRO FONSECA

Alessandro iniciou seus estudos em Campo Belo (MG), com Gil Eliazar Massote. Posteriormente, fez a graduação sob a orientação da Drª Miriam Bastos. Fez Mestrado e Doutorado sob a tutela do Dr Alexandre Dossin e Dr David Riley, na University of Oregon, onde obteve bolsa integral e prêmio de Melhor Aluno do Departamento de Teclas, em 2017.

Doutor em Música, Piano e Performance, pela University of Oregon, Alessandro Fonseca foi premiado em diversos concursos nacionais e internacionais, entre eles o Medici International Music Competition e o Red Maple Music Competition, ambos na categoria Piano Profissional.

Recentemente solou no concerto de Khachaturian com a UO Orchestra e foi convidado a ser solista em futuras temporadas de orquestras na Flórida. Em novembro, vai participar do Concerto nº 5 (Imperador) de Beethoven com a DSC Orchestra, em Daytona Beach, Flórida.

Alessandro é professor adjunto de piano e também pianista colaborador da Daytona State College, e atualmente reside nos Estados Unidos. Como pianista colaborador, trabalha ativamente em colaboração com inúmeros instrumentistas e cantores na região onde reside.

Participou de inúmeros festivais, a se destacar alguns pela American Liszt Society, e o prestigiado Liszt & Russia, em Los Angeles, onde foi selecionado como performer, junto a outros pianistas, para executar a integral dos Estudos Transcendentais de S. Lyapunov.