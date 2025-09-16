Pular para o conteúdo
Serviços de drenagem são intensificados no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_2450

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Cabo Frio está realizando uma série de intervenções de manutenção no sistema de drenagem do bairro Manoel Corrêa, as ações estão sendo feitas desde terça-feira passada. Os trabalhos abrangem principalmente as ruas da Assembleia, Panamá, 7 e 14, com limpeza de Caixas de PV, desobstrução de galerias e ralos de ligação, além da reposição de tampas de Caixa de PV.

As equipes também reconstruíram uma caixa de ralo, realizaram desobstrução das manilhas, através de hidrojet e substituíram 12 metros de tubulação por tubos de PEAD, material mais resistente e durável. Segundo a Secretaria, a limpeza das galerias resultou na retirada de cerca de dez toneladas de lama e detritos.

O secretário de Serviços Públicos, Jefferson Vidal, destacou a importância das ações.

“Estamos trabalhando intensamente para chegar a todos os bairros de Cabo Frio. Esse serviço no Manoel Corrêa é fundamental para o bem-estar da população”, afirmou.

As intervenções visam melhorar o escoamento das águas pluviais, reduzir o risco de alagamentos e garantir mais segurança e conforto aos moradores da região.

