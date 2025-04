Almir Machado Vieira, auditor fiscal do Estado licenciado e atualmente assessor do governo municipal de Cabo Frio foi encontrado, no início da tarde desta terça-feira, dia 15.

De acordo com amigos, ele fez contato com a esposa. Ele foi localizado nas barcas, em Niterói, desorientado.

Mais detalhes sobre o caso, em breve.