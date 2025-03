Sessão da Câmara de Cabo Frio é marcada por solicitações de mobilidade, infraestrutura, saúde e educação

A sessão ordinária desta quinta-feira (27), na Câmara Municipal de Cabo Frio, foi marcada pela aprovação de diversas indicações voltadas à infraestrutura, mobilidade, saúde, educação e assistência social nos bairros do município.

Entre as propostas, o vereador Oseias Rodrigues Couto solicitou a instalação de sinalização e redutores de velocidade na Avenida da Independência, no Segundo Distrito. Já o vereador Adeir Novaes sugeriu a criação de um Núcleo de Doação de Leite Materno no CEAD, em Tamoios.

O vereador Jean da Autoescola apresentou duas indicações: uma para poda de árvore no bairro Jacaré, e outra para instalação de faixa de pedestre e placas sinalizadoras no bairro Boca do Mato. Já Geovani Ratinho propôs a limpeza e manutenção de ralos e bueiros na Rua Governador Valadares, além da construção de uma UBS no Parque Eldorado III.

Seguindo nas indicações para o bairro Parque Eldorado III, o vereador Zé Antônio Odilon indicou a necessidade da construção de uma creche no bairro, enquanto Johnny Costa solicitou substituição de manilhas na Estrada Velha de Búzios e operação tapa-buracos na Rua Brasil, no Jardim Esperança.