Sessão da Câmara de Vereadores de Cabo Frio é pautada por projetos voltados a Saúde, Educação e Desenvolvimento Social

A sessão desta terça-feira (14) na Câmara Municipal de Cabo Frio foi marcada por importantes projetos voltados à saúde, educação e desenvolvimento social.

Entre os destaques, o vereador Claudinho da Padaria apresentou proposta para incluir o Circuito de Música Gospel no calendário oficial do município. Já o vereador Jefferson Vidal trouxe três projetos voltados ao combate ao câncer, incluindo rastreio do câncer colorretal, criação de um centro de apoio ao paciente oncológico e ampliação do acesso à hormonioterapia, tema que também contou com a contribuição do vereador Tatá de Tamoios, destacando a importância da conscientização.

Na Educação, o vereador Alfredo Gonçalves apresentou o programa “Mentes do Futuro”, voltado à alfabetização digital e inteligência artificial no contraturno escolar. Também foi destaque o projeto do vereador Oseias Rodrigues Couto, que cria o Cadastro Municipal de Produtor Rural, com foco no fortalecimento dos produtores locais, pauta reforçada pelo presidente Vagne Simão.

Outras propostas importantes incluíram a iniciativa do vereador Adeir Novaes, voltada à flexibilização do uso de uniforme escolar para alunos com TEA, e do vereador André Luiz Lobo Filho, que institui o Dia Municipal da Educação Especial.

A sessão contou ainda com diversas indicações dos parlamentares solicitando melhorias em diferentes bairros, reforçando o compromisso com as demandas da população.