Sete suspeitos de integrar milícia são denunciados e têm prisão decretada em Araruama

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou e obteve mandados de prisão contra sete suspeitos de integrar uma milícia que atuava em Araruama. As ordens judiciais são cumpridas nesta terça-feira (3) por agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

Segundo o GAECO/MPRJ, o grupo é acusado de se apropriar de imóveis, extorquir moradores e comerciantes, controlar linhas de transporte clandestino e ameaçar integrantes do sistema de Justiça e das forças de segurança do estado.

As investigações apontam que, para manter o domínio na região, os milicianos recorriam a intimidações armadas, homicídios e roubos.

A denúncia do MPRJ indica como líder da organização o ex-policial militar João Carlos Alves Machado e ex-vereador Sérgio Roberto Egger de Moura. Os suspeitos estão presos na 126ª Delegacia de Cabo Frio e serão transferidos para o batalhão prisional pela Polícia Militar, segundo a Polícia Civil.

Ainda segundo a denúncia do MPRJ, os demais suspeitos desempenhavam funções específicas dentro do grupo como:

Sirlei Mendonça Marinho (ex-guarda municipal) e João Carlos Alves Machado (ex-PM) seriam responsáveis pelo transporte alternativo;

Eliomar Souza da Silva Cordeiro, conhecido como Bimba, atuaria como pistoleiro;

Jefferson Siqueira Nogueira faria a cobrança de valores;

Dilson Gabriel de Almeida Machado, o Biel, e Eduardo dos Santos Damas, servidor da prefeitura conhecido como Dudu, integrariam o braço armado da milícia.

Ao decretar a prisão preventiva dos denunciados, a 1ª Vara Especializada em Organizações Criminosas destacou o alto grau de periculosidade das milícias, que operam com violência reiterada e ameaças graves, colocando em risco a ordem pública e a segurança da população.