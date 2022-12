Shopping de Cabo Frio promove ação de Natal para crianças e pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Na próxima quarta-feira (07/12), o Shopping Park Lagos abrirá as portas duas horas mais cedo, às 8h. O motivo é mais que especial: receber crianças e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para curtir e aproveitar a Decoração de Natal, além de tirar fotos com Papai Noel. A ação tem como objetivo proporcionar a esse público uma experiência encantada em um ambiente calmo, silencioso e confortável.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas através do Linktree disponível no Instagram do Park Lagos (@parklagos). O espaço será exclusivo para os inscritos entre 8h e 10h.

Viagem de Noel à Praia

Montada na Praça de Eventos e inspirado no tema “A Viagem de Noel à Praia”, a decoração de Natal reúne tradicionais objetos natalinos que ganham ares praianos. Espaços instagramáveis prometem ser a sensação e dividir as atenções com Papai Noel, que marcará presença no espaço diariamente, nos seguintes horários: de segunda a sábado, das 14h às 22h; e aos domingos, das 14h às 21h, até o dia 08 de janeiro.