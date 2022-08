Shopping de Cabo Frio recebe Feira do Produtor Rural no próximo sábado

O Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, recebe mais uma edição da Feira do Produtor Rural, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. O evento acontece no dia 13 de agosto (sábado), das 10h às 17h, no estacionamento do centro comercial.

Quinzenal, a Feira do Produtor Rural é repleta de hortaliças, legumes e frutas fresquinhas, além de queijos, ovos, bolos, artesanato e pastel. Outras atrações são a música ao vivo e a área kids gratuita com brincadeiras lúdicas.

O objetivo da feira e da parceria com o Park Lagos é fomentar a agricultura familiar, oferecendo bons espaços aos agricultores para a comercialização de seus produtos, vindos diretamente das propriedades agrícolas de Cabo Frio. Todos os itens levam o Selo do Produtor Rural, que é uma autenticação que garante a procedência dos produtos, assim como o cultivo e a produção dos gêneros alimentícios e artesanais no município.

Shopping Park Lagos

Feira do Produtor Rural

Dia: 13 de agosto (sábado)

Hora: das 10h às 17h

Local: Estacionamento