Shopping de Cabo Frio terá eventos especiais no carnaval

O Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, preparou uma programação especial para o Carnaval 2025, com eventos gratuitos para todas as idades. As festividades incluem blocos de rua, atrações infantis, cortejos e shows ao vivo, garantindo um ambiente seguro e familiar para os foliões.

Esquenta de Carnaval: Bloco no Park Lagos é Marah (16)

No domindo (16), das 16h às 21h, o Bloco no Park Lagos é Marah abre a programação de carnaval com muita música e animação no estacionamento do shopping. A festa será comandada pela cantora Marah, trazendo um repertório carnavalesco repleto de ritmos brasileiros. Os participantes poderão ainda garantir um abadá personalizado por meio do aplicativo Park Lagos.

Meu Primeiro Bloquinho: carnaval para crianças (23)

No domingo (23), das 16h às 20h, a praça de alimentação externa do shopping será o palco do Meu Primeiro Bloquinho – Santo Samba para Crianças, uma parceria com a produção do tradicional evento Santo Samba.

A programação infantil inclui:

Desfile de fantasias

Pintura facial e brincadeiras interativas

Perna de pau e cortejo brincante

Show da Bandinha Santo Sambinha, trazendo marchinhas e cantigas populares

Além disso, as crianças poderão ganhar abadás em parceria com a loja Alphabeto (quantidade limitada).

Park Folia: carnaval para todas as idades (01 e 02/03)

No sábado (1) e domingo (2), das 16h às 20h, acontece o Park Folia, evento já tradicional no shopping, conhecido por ser um dos carnavais mais seguros e organizados da cidade. O evento reúne famílias e grupos de amigos para celebrar com música e diversão.