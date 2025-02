Show de Raimundos vai agitar Festival de Verão de Saquarema neste sábado

O Festival de Verão de Saquarema segue com mais uma grande atração musical neste sábado (15). A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, traz ao palco o grupo Raimundos, uma das bandas mais icônicas do rock nacional. Formada no final dos anos 80, em Brasília, a banda ganhou destaque nos anos 90 com seu estilo único. Com mais de 30 anos de estrada e muitas histórias na bagagem, suas músicas marcaram e ainda marcam gerações de roqueiros brasileiros.

Se você viveu os anos 90 intensamente, com certeza se divertiu ao som de alguns dos sucessos da banda Raimundos. Só de ouvir Complicada e perfeitinha… que você já sai cantando e relembrando os velhos tempos, não é mesmo? Sucessos como Mulher de Fases e A Mais Pedida marcaram gerações e prometem embalar o público na Praça do Coração, no Centro, a partir das 23h.

Além do show, o Festival de Verão também oferece uma programação esportiva e cultural diversificada. Neste final de semana, a agenda de esportes fica por conta do Sun Challenge, com competições de Crossfit e Corridas na Orla da Lagoa de Saquarema, além da disputa de Bodysurf, que vai agitar a Praia da Vila a partir das 7h.

O Festival de Verão de Saquarema tem se consolidado como um dos principais eventos da região, atraindo moradores e turistas. A iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo busca promover a cultura, o esporte e o turismo local, movimentando a economia e fortalecendo a imagem da cidade como um destino para todas as estações.