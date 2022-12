Shows e queima de fogos animarão o réveillon em Saquarema 

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, preparou uma linda festa para celebrar a chegada de 2023. Com eventos em diversos bairros, a programação terá início no dia 29 de dezembro. Além da tradicional queima de fogos, quatro palcos serão montados no Centro, Jaconé, Vilatur e Sampaio Corrêa. Nestes locais, diversos shows animarão ainda mais a virada de ano em Saquarema. Este será a primeira comemoração de Réveillon realizada pela Prefeitura após o período da pandemia do Coronavírus.

A programação do Réveillon começará no dia 29, na Praça do Coração, no Centro de Saquarema. O DJ Índio Mix fará a abertura do evento, a partir das 20hs. Às 21hs, Jeferson & Daniel sobem ao palco e, encerrando a programação do dia, às 23hs, é a vez da dupla VooDuo, com clássicos do Rock nacional e internacional.

Já no dia 30, a programação no palco montado no Centro começará às 20hs, com o DJ Índio Mix. Murilo Mota cantará os sucessos às 21h. Encerrando a programação, o cantor Glauco Zulo animará a plateia presente a partir das 23hs. No palco montado em Vilatur, a animação ficará por conta do cantor Diego Santos; em Jaconé, o show será com a dupla Rosalu e, em Sampaio Corrêa, o grupo PraBatukar. Nestes três bairros, os shows serão realizados a partir das 22hs.

No dia 31, dia da virada, a programação no Centro de Saquarema terá início às 20hs, com o DJ Índio Mix. A dupla Gabriel & Luciano subirá ao palco às 22hs e, após a virada, o grupo Sambaí animará os moradores e turistas. No palco montado em Vilatur, Murilo Motta fará o show a partir das 23hs; em Jaconé, o show é com o grupo PagoStar e, em Sampaio Corrêa, a turma do Pagode do Rael comandará as comemorações. Nestes três bairros, os shows serão realizados a partir das 23hs.

Já tradicional e esperada por todos, uma queima de fogos de aproximadamente 12 minutos está sendo preparada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. Um show de cores e formas iluminará o céu nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, principal ponto turístico da cidade. Seguindo anos anteriores, serão utilizados fogos de baixo ruído, para minimizar possíveis transtornos.

Para garantir a segurança da população e visitantes, a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, montou uma escala de serviço com reforço no efetivo de guardas civis municipais, PROEIS, além de trabalho em parceria com as polícias Civil e Militar. Todas as interdições no trânsito estarão sinalizadas, minimizando os transtornos para motoristas e pedestres.

Além do reforço da segurança, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde reforçarão as equipes médicas e de enfermagem no Hospital Municipal e nos Postos de Urgência da cidade.

A programação do Réveillon começará no dia 29, na Praça do Coração, no Centro de Saquarema. O DJ Índio Mix fará a abertura do evento, a partir das 20hs. Às 21hs, Jeferson & Daniel sobem ao palco e, encerrando a programação do dia, às 23hs, é a vez da dupla VooDuo, com clássicos do Rock nacional e internacional.

Já no dia 30, a programação no palco montado no Centro começará às 20hs, com o DJ Índio Mix. Murilo Mota cantará os sucessos às 21h. Encerrando a programação, o cantor Glauco Zulo animará a plateia presente a partir das 23hs. No palco montado em Vilatur, a animação ficará por conta do cantor Diego Santos; em Jaconé, o show será com a dupla Rosalu e, em Sampaio Corrêa, o grupo PraBatukar. Nestes três bairros, os shows serão realizados a partir das 22hs.

No dia 31, dia da virada, a programação no Centro de Saquarema terá início às 20hs, com o DJ Índio Mix. A dupla Gabriel & Luciano subirá ao palco às 22hs e, após a virada, o grupo Sambaí animará os moradores e turistas. No palco montado em Vilatur, Murilo Motta fará o show a partir das 23hs; em Jaconé, o show é com o grupo PagoStar e, em Sampaio Corrêa, a turma do Pagode do Rael comandará as comemorações. Nestes três bairros, os shows serão realizados a partir das 23hs.

Já tradicional e esperada por todos, uma queima de fogos de aproximadamente 12 minutos está sendo preparada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. Um show de cores e formas iluminará o céu nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, principal ponto turístico da cidade. Seguindo anos anteriores, serão utilizados fogos de baixo ruído, para minimizar possíveis transtornos.

Para garantir a segurança da população e visitantes, a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, montou uma escala de serviço com reforço no efetivo de guardas civis municipais, PROEIS, além de trabalho em parceria com as polícias Civil e Militar. Todas as interdições no trânsito estarão sinalizadas, minimizando os transtornos para motoristas e pedestres.

Além do reforço da segurança, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde reforçarão as equipes médicas e de enfermagem no Hospital Municipal e nos Postos de Urgência da cidade.

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, preparou uma linda festa para celebrar a chegada de 2023. Com eventos em diversos bairros, a programação terá início no dia 29 de dezembro. Além da tradicional queima de fogos, quatro palcos serão montados no Centro, Jaconé, Vilatur e Sampaio Corrêa. Nestes locais, diversos shows animarão ainda mais a virada de ano em Saquarema. Este será a primeira comemoração de Réveillon realizada pela Prefeitura após o período da pandemia do Coronavírus.

A programação do Réveillon começará no dia 29, na Praça do Coração, no Centro de Saquarema. O DJ Índio Mix fará a abertura do evento, a partir das 20hs. Às 21hs, Jeferson & Daniel sobem ao palco e, encerrando a programação do dia, às 23hs, é a vez da dupla VooDuo, com clássicos do Rock nacional e internacional.

Já no dia 30, a programação no palco montado no Centro começará às 20hs, com o DJ Índio Mix. Murilo Mota cantará os sucessos às 21h. Encerrando a programação, o cantor Glauco Zulo animará a plateia presente a partir das 23hs. No palco montado em Vilatur, a animação ficará por conta do cantor Diego Santos; em Jaconé, o show será com a dupla Rosalu e, em Sampaio Corrêa, o grupo PraBatukar. Nestes três bairros, os shows serão realizados a partir das 22hs.

No dia 31, dia da virada, a programação no Centro de Saquarema terá início às 20hs, com o DJ Índio Mix. A dupla Gabriel & Luciano subirá ao palco às 22hs e, após a virada, o grupo Sambaí animará os moradores e turistas. No palco montado em Vilatur, Murilo Motta fará o show a partir das 23hs; em Jaconé, o show é com o grupo PagoStar e, em Sampaio Corrêa, a turma do Pagode do Rael comandará as comemorações. Nestes três bairros, os shows serão realizados a partir das 23hs.

Já tradicional e esperada por todos, uma queima de fogos de aproximadamente 12 minutos está sendo preparada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. Um show de cores e formas iluminará o céu nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, principal ponto turístico da cidade. Seguindo anos anteriores, serão utilizados fogos de baixo ruído, para minimizar possíveis transtornos.

Para garantir a segurança da população e visitantes, a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, montou uma escala de serviço com reforço no efetivo de guardas civis municipais, PROEIS, além de trabalho em parceria com as polícias Civil e Militar. Todas as interdições no trânsito estarão sinalizadas, minimizando os transtornos para motoristas e pedestres.

Além do reforço da segurança, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde reforçarão as equipes médicas e de enfermagem no Hospital Municipal e nos Postos de Urgência da cidade.