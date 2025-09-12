Pular para o conteúdo
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Silva Jardim recebe Uruan Andrade para ordem de início da nova iluminação que vai do pórtico ao centro da cidade

Jornal de Sábado
IMG-20250912-WA0237

O Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, Uruan Andrade, esteve, nesta quinta-feira (11), em Silva Jardim, Região dos Lagos, para, junto à prefeita Maira Figueiredo, dar a ordem de início da nova iluminação de LED na RJ-140, que vai ligar a entrada do município ao bairro Boqueirão.

Em parceria com a Prefeitura de Silva Jardim, o Governo do Estado vai contemplar, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SEIOP), o trecho localizado entre o pórtico de entrada e o centro da cidade.

“Essa é uma obra que, acima de tudo, traz segurança e mobilidade. A iluminação dá às pessoas a condição de ir e vir, e isso é dignidade para o nosso povo. Será uma iluminação toda em LED, que, além de ser mais confortável para quem trafega na região, é mais sustentável para o meio ambiente, gerando eficiência energética e redução de custos”, pontuou o secretário Uruan Andrade.

As intervenções já foram iniciadas e consistem na expansão e implantação de uma nova rede elétrica. Serão instalados 85 postes com luminárias de LED em um trecho de três quilômetros e meio. A conclusão da obra está planejada para novembro.

Veja também

IMG_2247

Cabo Frio já está no clima do Dose Dupla: Seresta e Cachaça

IMG_2244

Guarda Civil de Cabo Frio realiza novos resgates de animais silvestres

camara de cabo frio

Câmara de Cabo Frio realiza audiência pública para debater políticas públicas para pessoas com Espectro Autista

IMG_2236

Equipe do Procon Cabo Frio é homenageada na Câmara

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.