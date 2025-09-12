Silva Jardim recebe Uruan Andrade para ordem de início da nova iluminação que vai do pórtico ao centro da cidade

O Secretário de Infraestrutura e Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, Uruan Andrade, esteve, nesta quinta-feira (11), em Silva Jardim, Região dos Lagos, para, junto à prefeita Maira Figueiredo, dar a ordem de início da nova iluminação de LED na RJ-140, que vai ligar a entrada do município ao bairro Boqueirão.

Em parceria com a Prefeitura de Silva Jardim, o Governo do Estado vai contemplar, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SEIOP), o trecho localizado entre o pórtico de entrada e o centro da cidade.

“Essa é uma obra que, acima de tudo, traz segurança e mobilidade. A iluminação dá às pessoas a condição de ir e vir, e isso é dignidade para o nosso povo. Será uma iluminação toda em LED, que, além de ser mais confortável para quem trafega na região, é mais sustentável para o meio ambiente, gerando eficiência energética e redução de custos”, pontuou o secretário Uruan Andrade.

As intervenções já foram iniciadas e consistem na expansão e implantação de uma nova rede elétrica. Serão instalados 85 postes com luminárias de LED em um trecho de três quilômetros e meio. A conclusão da obra está planejada para novembro.