Simulação de acidente chama atenção em Cabo Frio durante campanha Maio Amarelo

Dois carros acidentados expostos em locais de grande circulação em Cabo Frio, chamaram a atenção de moradores e turistas nesta terça-feira (6).

A ação faz parte da campanha Maio Amarelo, voltada para a prevenção de acidentes e promoção da segurança no trânsito.

A Praça da Cidadania, em frente à Praia do Forte, e a Praça Porto Rocha, no Centro da cidade, foram os locais escolhidos pela Prefeitura de Cabo Frio para receber a simulação de acidentes de trânsito.

A proposta, segundo a prefeitura, foi criar um experimento visual que gerasse impacto e provocasse a reflexão sobre a imprudência nas vias públicas.

Nos locais, foram posicionados dois veículos simulando um capotamento e uma colisão traseira, reproduzindo situações comuns causadas por desatenção ou excesso de velocidade. Os automóveis foram instalados durante a madrugada e permaneceram nos pontos até a manhã do mesmo dia.

A iniciativa faz parte do Movimento Maio Amarelo, uma campanha nacional que busca envolver a sociedade na promoção de um trânsito mais seguro.

Em Cabo Frio, a ação foi coordenada pelas secretarias de Comunicação, Mobilidade Urbana e pela Guarda Civil Municipal, com apoio da Auto Viação Salineira.

O prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, reforçou que a segurança no trânsito é uma responsabilidade coletiva. “Essa ação tem o objetivo de alertar que o cuidado no trânsito deve ser diário. O Maio Amarelo é um movimento de prevenção que precisa ser praticado durante o ano inteiro”, afirmou.

A simulação atraiu olhares de motoristas, pedestres e ciclistas que passaram pelos locais, gerando debate e visibilidade para a causa.

A proposta da prefeitura é repetir ações de impacto ao longo do mês, com foco na conscientização e redução dos índices de acidentes no município.