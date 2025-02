Solicitação de tapa-buracos, reforço no resgate da UPA e ruídos dos escapamentos das motos foram tema da Câmara de Cabo Frio

A Câmara Municipal de Cabo Frio realizou mais uma sessão ordinária nesta terça-feira (18), com aprovação de projetos e discussões sobre demandas importantes para a cidade.

No expediente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 42/2025, enviado pelo prefeito Dr. Serginho, que proíbe ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas. O PL foi encaminhado para a análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), assim como os Projetos de Resolução com os nomes das indicadas pelos vereadores para receber os Diplomas Joelma Fidalgo, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Na Ordem do Dia, os vereadores aprovaram todas as indicações apresentadas. Entre elas, o vereador Paulo da Pualana solicitou operação tapa-buracos no Jardim Esperança, enquanto Oseias Rodrigues Couto pediu reforço no resgate, na UPA 24h e no trabalho dos agentes de trânsito durante o período de Carnaval. Já Adeir Novaes solicitou a pavimentação da Rua Santa Bárbara, no bairro Aquárius, e Milton Alencar propôs a instalação de quebra-molas na Estrada Campos Novos, reforçando a segurança viária.