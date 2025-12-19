Sorriso Maroto comanda as comemorações do Réveillon 2026 em Cabo Frio

A chegada de 2026 promete ser embalada com muito samba, pagode e axé music em Cabo Frio. Na Praia do Forte, o grupo Sorriso Maroto vai agitar a festa logo após a virada e a queima de fogos. No Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, um grande nome da música baiana vai comandar a festa, nos próximos dias a atração será revelada. A montagem de palco foi iniciada na Praia do Forte nessa quarta-feira (17), a estrutura começa a ser erguida no Pontal nesta sexta-feira (19).

Para fechar 2025 com muita energia, a programação de fim de ano preparada pela Prefeitura de Cabo Frio vai começar no dia 29 de dezembro com o grupo Pagodeando, no Pontal a festa será com Raylane Mendes. No dia 30, é a vez de Bruna Reis no distrito sede e Léo Parazzi em Tamoios. Os shows serão iniciados a partir das 22h.

O secretário adjunto de Eventos de Cabo Frio, Weverton Andrade, falou sobre a preparação para o resgate dessa que é uma das maiores viradas de ano do Estado.

“Cabo Frio sempre teve a tradição de ter um grande Réveillon, sendo um dos maiores do Estado, no quesito destino nossa cidade recebe uma grande procura para esse período. Estamos preparando uma festa para receber esse ano novo com muita felicidade e boas energias em nossa cidade. O Sorriso Maroto é uma das maiores bandas de samba e pagode do cenário, com quase 30 anos de carreira, será um momento especial. Em Tamoios, quem escolher o nosso distrito, vai celebrar a chegada de 2026 com a energia lá em cima ”, disse.

A virada para 2026 marca ainda a retomada da tradicional queima de fogos de artifício na cidade que não acontece há anos, nessa comemoração serão 15 minutos de show pirotécnico colorindo os céus.

Na Praia do Forte serão três balsas, duas de 18 e uma de 25 metros, localizadas a 600 metros da Boca da Barra. Para garantir o cumprimento das normas técnicas de segurança para a festa, as balsas terão distanciamento de 300 metros entre cada uma delas. No Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, os fogos ficarão concentrados em uma balsa de 35 metros. As balsas chegam em Cabo Frio na segunda-feira (22) e serão posicionadas nos pontos estratégicos no dia 31 de dezembro.

SERVIÇO:

PRAIA DO FORTE

29 – Pagodeando – 22h

30 – Bruna Reis – 22h

31 – Sorriso Maroto (após a queima de fogos)

TAMOIOS – PONTAL DE SANTO ANTÔNIO

29 – Raylane Mendes – 22h

30 – Léo Parazzi – 22h