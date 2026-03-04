Susana Vieira é acionada na Justiça por dívida de IPTU e taxa de lixo em Búzios

A atriz Susana Vieira voltou a ser alvo de cobrança judicial no município de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio. A Prefeitura move uma ação de execução fiscal para cobrar R$ 6.110,40 referentes ao IPTU e à taxa de coleta de lixo vinculados a um imóvel da artista na cidade.

De acordo com documentos obtidos pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a cobrança foi formalizada no último dia 15 de janeiro em nome de Sônia Maria Vieira Gonçalves, nome de batismo da atriz. O débito é relacionado aos exercícios de 2023 e 2024 e está ligado a uma propriedade localizada no bairro de Manguinhos.

Esta não é a primeira vez que a artista enfrenta questionamentos fiscais envolvendo o mesmo imóvel. Em 2024, já havia sido noticiada outra dívida referente aos anos de 2018 a 2020. O novo processo tem como base uma Certidão de Dívida Ativa, documento que formaliza o débito após o não pagamento dentro do prazo legal.

Na ação, o Município solicita que a atriz seja citada para quitar o valor em até cinco dias ou apresentar garantia judicial. Caso não haja pagamento, a Prefeitura pede o bloqueio de contas bancárias e, se necessário, a penhora de veículos e outros bens para assegurar o recebimento da quantia.