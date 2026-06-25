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Suspeita de matar companheira a facadas se entrega à polícia em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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A mulher suspeita de matar a companheira a facadas, em Cabo Frio, se entregou à Polícia Civil após saber da existência de um mandado de prisão temporária. 

A vítima, Alessandra dos Santos Fernandes, de 24 anos, era auxiliar de classe e morreu depois de ser atingida durante uma discussão que terminou em luta corporal. 

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita, identificada como Karine Lopes da Silva Oliveira, compareceu à delegacia após tomar conhecimento da ordem judicial contra ela.

O crime aconteceu após uma discussão entre as duas, que evoluiu para uma luta corporal. Durante o confronto, Alessandra foi atingida por golpes de faca. A jovem chegou a dar entrada em uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima trabalhava como auxiliar de classe, e o caso gerou repercussão entre familiares e pessoas próximas.

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