Suspeito de aplicar golpe do falso Pix é preso ao tentar receber joias em Cabo Frio

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (11) em Cabo Frio, suspeito de tentar aplicar o golpe do falso Pix contra uma joalheria da cidade. Segundo a polícia, ele foi detido no momento em que tentava receber uma mercadoria utilizando um comprovante falso de transferência bancária.

De acordo com a 126ª Delegacia de Polícia, o proprietário de uma rede de joalherias procurou a unidade após desconfiar de uma nova compra realizada pelo suspeito. O empresário relatou que já havia identificado outras fraudes semelhantes, nas quais os produtos eram entregues após o envio de comprovantes falsificados de pagamento via Pix.

Após a denúncia, policiais civis montaram uma operação para acompanhar a entrega da encomenda. Agentes do Grupo Especial de Localização Criminal (Gelc) monitoraram o local e realizaram a prisão quando o suspeito tentou receber o produto.

Segundo a investigação, o homem já teria utilizado o mesmo esquema em outras ocasiões para obter joias sem efetuar o pagamento.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito admitiu informalmente que praticava os golpes para conseguir dinheiro e afirmou que já havia vendido joias obtidas em ações anteriores.

Na delegacia, os agentes verificaram que ele possui 17 anotações criminais por diferentes delitos. O homem foi autuado por tentativa de estelionato e permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que denúncias anônimas podem ser feitas de forma anônima pelo telefone (22) 98831-8020.