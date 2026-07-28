Suspeito de aplicar golpes milionários é preso em Búzios

Um homem suspeito de aplicar golpes milionários foi preso nesta terça-feira (28) em Armação dos Búzios. A prisão foi realizada em uma ação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

As investigações apontam que mais de R$ 1 milhão teriam sido movimentados em contas bancárias do suspeito e de familiares durante a atuação do suposto esquema.

O suspeito foi localizado em uma residência no bairro Ferradura, onde os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Minas Gerais.

Segundo a Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), da Polícia Civil mineira.

O homem é investigado por diversos crimes de estelionato, entre eles fraudes na compra e venda de veículos e participação em um esquema de pirâmide financeira.

De acordo com policiais da 127ª DP (Armação dos Búzios), o homem foi encontrado em casa, não apresentou resistência e foi encaminhado à delegacia.