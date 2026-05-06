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Suspeito de assédio em Arraial do Cabo é preso por estupro de vulnerável após ser detido por populares

Jornal de Sábado
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Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável foi preso nesta terça-feira (5), na Prainha, em Arraial do Cabo. O suspeito foi inicialmente detido por frequentadores da praia sob acusação de assédio.

Agentes do PROEIS, da Secretaria de Segurança Pública, realizavam patrulhamento quando foram acionados para conter um tumulto. Segundo relatos, o homem estava sendo agredido por populares após ter assediado mulheres no local.

Devido aos ferimentos, ele foi levado por guardas da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e do PROEIS ao Hospital Geral de Arraial do Cabo, antes de ser conduzido à delegacia.

Apesar de ter tentado esconder o nome, a Polícia Civil conseguiu identificá-lo. Em consulta ao sistema, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará pelo crime de estupro de vulnerável.

Ele foi transferido para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde permanece à disposição da Justiça.

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