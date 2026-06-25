Suspeito de cárcere privado e agressão contra ex-companheira é preso em Araruama

Um homem suspeito de manter a ex-companheira em cárcere privado, agredi-la e ameaçá-la de morte foi preso nesta quarta-feira (24), em Araruama.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado responde por crimes de cárcere privado, lesão corporal e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

Segundo as investigações, os crimes ocorreram na noite de 19 de junho. A vítima relatou aos policiais que foi agredida pelo ex-companheiro e impedida de deixar o local. Ela também afirmou ter sido ameaçada de morte para que não procurasse a polícia nem denunciasse as agressões.

Ainda conforme a Polícia Civil, as diligências reuniram elementos que fundamentaram o pedido de prisão preventiva, posteriormente autorizado pela Justiça. Os investigadores apontaram que o suspeito apresentava risco à integridade física e psicológica da vítima.

Após levantamentos indicarem que o homem estava em uma residência no bairro Paracatu, os agentes foram ao endereço e cumpriram o mandado de prisão.

Em depoimento, a vítima informou que já havia sofrido outras agressões e ameaças anteriormente, mas não havia registrado ocorrência por medo de represálias.

O suspeito foi levado para a 118ª DP e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.